«Становится все хуже»: В США рассказали ужасные подробности здоровья Байдена

По словам бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона, состояние здоровья американского лидера Джо Байдена ухудшается с каждым днем, что хорошо было заметно во время состоявшихся на днях дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что президенту Штатов уже не помогут никакие лекарства, поскольку это природа данного дегенеративного психического состояния, от которого он страдает.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, после выступления главы Белого дома на дебатах демократы испытывали панику, они раздавали интервью американской прессе и утверждали, что подобными темпами Байден приведет их партию к уничтожению.

Напомним, что в прошедшую пятницу в Атланте состоялся первый раунд предвыборных президентских дебатов, транслируемых телеканалом CNN в прямом эфире. Во ходе своего выступления действующий американский лидер запинался, оговаривался, а по завершении не смог покинуть сцену без помощи жены. Выборы главы Белого дома пройдут 5 ноября. Ключевые соперники в предвыборной гонке — демократ Байден и республиканец Трамп.