Стартовал последний день голосования на выборах губернатора Подмосковья вне региона

Сегодня заключительный день голосования по выборам губернатора Московской области на экстерриториальных участках, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

С восьми часов утра экстерриториальные участки открылись в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Проголосовать на данных участках смогут жители Подмосковья, которые сейчас находятся в служебной командировке в новых российских регионах.

В областной Избирательной комиссии отметили, что экстерриториальные участки во вторник будут открыты до двух часов дня.

Ранее сообщалось, что в дни голосования — 8, 9 и 10 сентября — в Московской области будут работать порядка четырех тысяч избирательных участков.