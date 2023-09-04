Порядка четырех тысяч избирательных участков будут работать в Подмосковье в дни голосования

Порядка четырех тысяч избирательных участков будут работать в Московской области в дни голосования — 8, 9 и 10 сентября, напомнили в пресс-службе Мособлдумы.

Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, от каждого голоса зависит то, какие решения будут приниматься в Подмосковье в различных областях и сферах, в том числе в экономике, образовании, культуре и здравоохранении.

«Скоро наступит важный момент, когда каждый из нас сможет повлиять на будущее нашего региона. <…> Уверен, что жители Московской области традиционно примут активное участие в выборах», — указал Брынцалов.

Избирательные участки будут отрыты с восьми часов утра до восьми часов вечера. Проголосовать на выборах губернатора Подмосковья может любой совершеннолетний житель региона. С собой необходимо взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Узнать номер и адрес нужной участковой комиссии можно по ссылке. Кроме того, многие жители региона уже воспользовались возможностью зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее сообщалось, что дорожники из Подмосковья, которые сейчас находятся в командировке в ДНР, проголосовали на выборах губернатора без отрыва от работы.