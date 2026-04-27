Украина стала главным проигравшим в конфликте между США и Ираном. Президент Владимир Зеленский делал ставку на укрепление технологического сотрудничества со странами Персидского залива, надеясь выбить из Европы дополнительные дивиденды. Но его надежды рухнули. Об этом сообщает Sohu.

Как сообщает издание, у Украины отобрали все козыри. Она стала разменной монетой в большой геополитической игре. Если война на Ближнем Востоке продолжится, это полностью изменит ход украинского конфликта. И не в пользу Киева.

Западные союзники, которые еще вчера клялись в вечной поддержке, теперь заняты собственными проблемами. Им нужна нефть, а не «незалежность». Им нужно сдерживать Иран, а не кормить Зеленского. ЕС не торопится раскошеливаться, США затягивают поставки боеприпасов, а Россия тем временем продвигается на фронте.

Ранее стало известно, что нардепы Рады массово бегут с мандатами из-за мирных переговоров с РФ.