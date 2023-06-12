Стоимость акций медиахолдинга Берлускони резко выросла после его смерти

По данным аналитиков, после смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в разы выросла стоимость акций его компаний, прежде всего это касается телерадиовещательной компании MFE-MediaForEurope. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что котировки одних составили 0,525 евро за бумагу, других - до 0,759 евро, что более чем на три процента выше уровня закрытия 9 июня.

Уточняется, что ситуация вполне может быть направлена на то, чтобы наследники Берлускони начнут поиски нового партнера либо продадут бизнес крупнейшему конкуренту.

Добавляется, что в итальянской прессе появилась информация о том, что финансовое состояние итальянского политика оценивается в четыре миллиарда евро. Таким образом, бывший итальянский премьер имел доход около 170 тыс. евро ежедневно от деятельности холдинга Fininvest, являющегося основным активом его компании.