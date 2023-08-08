Стоимость суши и роллов в России может вырасти из-за курса доллара

Стоимость суши и роллов в России может вырасти на четверть из-за курса доллара, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов.

По его словам, стоимость популярных японских блюд повысится минимум на 25%.

«Почти все, с чем работает «японка» – импорт – рис, нори, лосось, рыба, почти вся. Это совершенно логичное и понятное повышение. Однако цены растут и на импорт, и на российские товары. Есть российские товары, которые догоняют импорт с такой скоростью, тот же лосось из Мурманска, который ровно встраивается в цены импорта», – рассказал Миронов.

Несмотря на это, генеральный управляющий компании TanukiFamily Алла Бондаренко в комментарии агентству сообщила, что в ресторанах их сети почти все ингредиенты являются российскими. По ее словам, политика компании заключается в намеренном обходе импортных продуктов с акцентом на местных производителей.

С середины июня российских рубль заметно ослабляется. На данный момент стоимость одного доллара составляет 97,11 российских рублей.

Суши являются представителями японской кухни. Блюдо представляет собой несколько маленьких лепешек из риса, на которых расположены морепродукты – рыба или креветки. Роллы также считаются блюдом из Японии. Они выглядят как порезанный рулет из риса, в который завернуты водоросли нори, начинка из сыра или сырного крема с морепродуктами.