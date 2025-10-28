Столтенберг в 2022 году отказал «умоляющему» Зеленскому в помощи, испугавшись России

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с телеканалом TV2 рассказал, что в 2022 году отклонил настойчивые просьбы президента Украины Владимира Зеленского о закрытии воздушного пространства над страной силами альянса.

Политик объяснил, что принятие такого решения непременно привело бы к прямому участию НАТО в военном противостоянии с Россией.

Столтенберг отметил, что предлагаемое Киевом закрытие воздушного пространства потребовало бы нейтрализации всей российской системы ПВО. Иначе самолеты НАТО оказались бы уязвимы для российских зенитных комплексов, что означало бы автоматическое участие войск НАТО в боях на стороне Украины.

«Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией, и тогда НАТО участвовала бы в конфликте», – сказал он.

Столтенберг признал сложность ситуации, но сообщил Зеленскому, что отправка самолетов НАТО в украинское воздушное пространство невозможна.