Белый танец стоимостью 130 тыс. руб.: россиянка во время «медляка» украла у гостя золотую цепочку

Как установили полицейские, инцидент случился, когда мужчина находился в гостях. Компанию ему составили 45-летний приятель и его 43-летняя знакомая — хозяйка квартиры. Заметив на шее гостя золотую цепь, пара решила завладеть украшением. Женщина пригласила потерпевшего на танец и в процессе медленного танца незаметно сняла с него ювелирное изделие. Сразу после этого подельники обменяли похищенное на деньги в ближайшем ломбарде, получив 18 тыс. руб., которые сразу же поделили.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска личности подозреваемых были установлены в максимально сжатые сроки. Оба задержанных, как показала проверка, уже имели судимости. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества. На период предварительного следствия суд избрал для пары меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, — подписку о невыезде. Инкриминируемая статья предусматривает для виновных наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл у соседки выигрышный билет на 13 млн и сжег его.