Кризис на воде: пробка из 75 судов под Астраханью парализовала судоходство

На Волго-Каспийском канале застряли десятки судов из-за обмеления, судовладельцы фиксируют крупные убытки. Об этом пишет Южный Федеральный.

Масштабный затор на Волго-Каспийском канале

В Астраханской области образовалась крупная пробка из судов на Волго-Каспийском морском судоходном канале. По данным источника SHOT, в заторе оказались около 75 судов, а протяженность проблемного участка достигает десятков километров.

Ситуация связана с падением уровня воды в Волге, что привело к снижению проходной осадки и ограничению движения крупнотоннажных судов.

Причина — обмеление и ограничения по осадке

На отдельных участках канала допустимая осадка снизилась с 4,5 метра до 3,2–3,7 метра. Это сделало невозможным проход части морских судов, которые вынуждены оставаться в ожидании прохода.

Сообщается, что часть судов застряла на подходе со стороны моря, а другие — в обратном направлении. Также зафиксированы случаи посадки судов на мель.

Финансовые потери судовладельцев

По данным источников, значительная часть флота простаивает уже около месяца. Аренда одного судна оценивается от 7000 до 18000 долларов в сутки, что приводит к многомиллионным потерям.

Общие убытки участников перевозок оцениваются более чем в 500000 долларов ежедневно. Отдельные компании уже понесли потери в сотни тысяч долларов за несколько недель простоя.

Риски для бизнеса и отрасли

Судовладельцы предупреждают о возможных серьезных последствиях, включая дефицит оборотных средств и угрозу банкротств, если ситуация не будет решена в ближайшее время.