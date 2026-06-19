Обновленная школа №6 в Наро-Фоминске встретит учеников после капремонта
Фото: [Администрация Наро-Фоминского г.о.]
В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт школы №6. Старший корпус образовательного учреждения планируют полностью подготовить к середине августа, а параллельно уже идет подготовка к следующему этапу обновления здания.
Ход работ оценили заместитель главы округа Светлана Малыхина, начальник управления по образованию Анна Максимова, директор школы Оксана Очередная, а также педагоги и представители родительского сообщества.
Капитальный ремонт в корпусе «А», построенном в 1960 году, близится к завершению. По словам подрядчика, объект будет сдан в намеченные сроки. После окончания работ специалисты помогут организовать переезд и приступят ко второй очереди обновления школы. Уже этим летом строители рассчитывают начать ремонт кровли и фасада корпуса «Б».
Особое внимание при модернизации уделено вопросам безопасности. В здании оборудуют дополнительные входы и выходы. Кроме того, попасть на территорию школы можно будет и со стороны стадиона через новый вход, оснащенный домофоном и системой видеонаблюдения.
В корпусе «Б», где расположены центральная часть школы и пищеблок, одной из главных задач остается организация питания учеников на время проведения работ. Необходимо обеспечить горячими обедами более тысячи школьников уже с первых дней нового учебного года.
Сейчас рассматривается несколько вариантов решения. Среди них — временное размещение зоны питания в обновленном актовом зале или сохранение работы существующего пищеблока на протяжении первого учебного триместра, пока демонтажные работы будут проводиться на других этажах здания.
Масштабное обновление школы позволит не только привести помещения в современное состояние, но и сделать образовательное пространство более безопасным и удобным для учеников и педагогов.