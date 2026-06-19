ТОП машин, которые переживут десятки лет эксплуатации

Эксперты представили рейтинг машин, которые чаще всего выдерживают огромные пробеги без серьезных поломок. Об этом пишет Topspeed .

Рейтинг автомобилей-долгожителей

Аналитики TopSpeed на основе данных iSeeCars составили список моделей, которые с наибольшей вероятностью способны преодолеть 300000 километров без критических неисправностей. В рейтинг вошли автомобили разных классов — от седанов до полноразмерных внедорожников и пикапов.

Эксперты отмечают, что такие показатели напрямую связаны с конструкцией, качеством сборки и ресурсом силовых агрегатов.

Лидеры по надежности

Первое место занял Honda Accord с вероятностью около 37% достичь отметки в 300000 км без серьезных поломок. Модель известна балансом комфорта и долговечности.

На втором месте расположен Chevrolet Suburban с показателем 30,6%, а замыкает тройку Honda Civic с результатом 29,7%. Эти автомобили традиционно считаются выносливыми и устойчивыми к большим нагрузкам.

Остальные модели в списке

В десятку также вошли Toyota Camry, Ford F-150, Toyota Tacoma, Toyota Corolla, Lexus LS, Nissan Altima и Toyota Avalon. Их показатели варьируются от 15% до 26% вероятности достижения высокого пробега.

Большинство моделей принадлежат японским и американским производителям, которые традиционно делают ставку на ресурс и простоту конструкции.

Условие высокой долговечности

Эксперты подчеркивают, что даже самые надежные автомобили требуют регулярного технического обслуживания. Без своевременного ухода заявленные показатели ресурса могут существенно снижаться.