Диспансеризация в России больше не будет прежней: что изменится с 1 сентября

Профосмотры по ОМС станут более детальными и будут направлены на раннее выявление рисков заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.

Обновление системы профилактических осмотров

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый порядок проведения диспансеризации. Изменения направлены на усиление профилактического подхода и более раннее выявление опасных заболеваний.

Обновления утверждены приказом Министерства здравоохранения и затронут форму учета профилактических осмотров.

Новый акцент на сердечно-сосудистые риски

В рамках обновленной системы врачи будут уделять больше внимания оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний. В обследования включат расширенный анализ липидного профиля и показатели, связанные с вероятностью развития ишемической болезни сердца.

По оценкам специалистов, это позволит выявлять угрозы на более ранних стадиях.

Расширение перечня скринингов

Программа диспансеризации станет шире и охватит дополнительные направления. В нее войдут проверки на преддиабет, остеопороз, когнитивные нарушения, а также ряд психических расстройств.

Отдельное внимание планируется уделять рискам падений и переломов, особенно у пожилых пациентов.

Сохранение бесплатного формата

Диспансеризация останется доступной по полису обязательного медицинского страхования. Гражданам по-прежнему не потребуется оплачивать базовые профилактические обследования.

Основной задачей изменений называют переход от выявления уже существующих заболеваний к предупреждению состояний, которые могут долго протекать без выраженных симптомов.