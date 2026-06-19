Диспансеризация в России больше не будет прежней: что изменится с 1 сентября
РИА Новости: с 1 сентября врачи начнут искать скрытые болезни
Профосмотры по ОМС станут более детальными и будут направлены на раннее выявление рисков заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.
Обновление системы профилактических осмотров
С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый порядок проведения диспансеризации. Изменения направлены на усиление профилактического подхода и более раннее выявление опасных заболеваний.
Обновления утверждены приказом Министерства здравоохранения и затронут форму учета профилактических осмотров.
Новый акцент на сердечно-сосудистые риски
В рамках обновленной системы врачи будут уделять больше внимания оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний. В обследования включат расширенный анализ липидного профиля и показатели, связанные с вероятностью развития ишемической болезни сердца.
По оценкам специалистов, это позволит выявлять угрозы на более ранних стадиях.
Расширение перечня скринингов
Программа диспансеризации станет шире и охватит дополнительные направления. В нее войдут проверки на преддиабет, остеопороз, когнитивные нарушения, а также ряд психических расстройств.
Отдельное внимание планируется уделять рискам падений и переломов, особенно у пожилых пациентов.
Сохранение бесплатного формата
Диспансеризация останется доступной по полису обязательного медицинского страхования. Гражданам по-прежнему не потребуется оплачивать базовые профилактические обследования.
Основной задачей изменений называют переход от выявления уже существующих заболеваний к предупреждению состояний, которые могут долго протекать без выраженных симптомов.