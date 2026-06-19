Каждый второй житель Подмосковья — кулинар: 53% делают дома мороженое и соки, а 9 из 10 покупают технику

Летом 2026 года половина опрошенных жителей Московского региона планирует готовить домашнее мороженое, смузи и свежевыжатые соки собственными силами, при этом 90% респондентов намерены приобрести для этой цели специализированную технику. Сведениями о том, какие суммы тратят на блендеры, соковыжималки и мороженицы, а также что определяет покупательский выбор, с REGIONS поделились аналитики «Авито».

По данным аналитиков, каждый второй житель Подмосковья (53%), спасаясь от летнего зноя, этим летом планирует готовить мороженое, смузи и фреши, сообщили аналитики. В основном это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 16% опрошенных допускают подобные приготовления, но делают это редко, тогда как 31% предпочитают покупать уже готовые охлаждающие напитки и десерты в магазинах.

Эти данные подтверждаются и статистикой продаж: в мае текущего года на платформе реализация морожениц увеличилась на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом средняя стоимость нового устройства составляет около 12 тыс. руб., а на вторичном рынке аналогичный прибор можно приобрести примерно за 8 тыс. руб., что позволяет сэкономить более 30%, уточнили в сервисе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Согласно данным опроса, среди тех, кто предпочитает делать прохладительные напитки и десерты собственноручно, самым востребованным устройством остается блендер — его используют 65% респондентов. Соковыжималка занимает вторую позицию по популярности: ее применяют 43% участников. Шейкер оказался в арсенале у 21% опрошенных, причем эта категория в основном представлена молодыми людьми в возрасте до 24 лет. Мороженица имеется дома у каждого шестого респондента (17%), а ледогенератор и сифон для газировки встречаются у 7% и 7% опрошенных соответственно.

Большинство участников исследования (65%) прибегают к помощи такой техники несколько раз в неделю, причем 15% из них используют ее ежедневно. Основная причина покупки — осознанная необходимость (37%), тогда как 22% респондентов совершают приобретение под влиянием скидок и акций, 13% — по совету друзей или родственников, и лишь 3% опрошенных ориентируются на модные тенденции в социальных сетях, отметили аналитики.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Примечательно, что приобрести специализированную технику для приготовления охлаждающих напитков и десертов в этом сезоне намерены 9 из 10 респондентов, сообщили аналитики. Средний бюджет, который опрошенные готовы выделить на такую покупку, составляет около 7 600 руб. При этом 30% участников исследования планируют уложиться в сумму до 3 000 руб. Еще столько же рассчитывают потратить от 3 тыс. до 7 тыс. руб. Более крупные суммы готовы выделить 18% респондентов (от 7 тыс. до 15 тыс. руб.) и 9% — свыше 15 тыс. руб.

Наибольшее влияние на выбор техники оказывает цена (45%), а также мощность и производительность устройства (41%). Причем, по данным аналитиков, для мужчин важнее первый фактор, тогда как женщины чаще обращают внимание на производительность. Среди других критериев — простота мытья и ухода за прибором (41%) и его компактность (37%). Внешний вид устройства отметили лишь 8% респондентов в целом, однако для 12% молодежи в возрасте 18–24 лет дизайн оказался значимым, уточнили в «Авито».

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