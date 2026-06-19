Священники приравняли бизнес-ошибки к тяжким грехам: новый документ вызвал споры в деловой среде

В новом этическом кодексе православного предпринимателя невыплата зарплаты и недобросовестный бизнес названы греховными действиями. Об этом пишет Диалектик .

Новый этический кодекс для предпринимателей

В российском деловом сообществе обсуждается свод этических правил, разработанный при участии Русской православной церкви. В документе невыплата заработной платы сотрудникам приравнивается к тяжкому греху.

Проект кодекса православного предпринимателя был представлен на конференции в храме Христа Спасителя и получил поддержку патриарха Кирилла.

Требования к работодателям

В документе подчеркивается, что бизнес рассматривается не только как источник дохода, но и как форма социальной ответственности.

Работодателям предписывается своевременно выплачивать полностью официальную заработную плату, соблюдать право сотрудников на отдых, а также оказывать поддержку работникам в сложных жизненных ситуациях.

Запрет недобросовестной конкуренции

Этические нормы также регулируют поведение компаний на рынке. В частности, запрещаются клевета, промышленный шпионаж и использование административного давления для получения конкурентных преимуществ.

Таким образом, документ направлен на ограничение недобросовестных практик в бизнес-среде.

Благотворительность как обязанность

Отдельное внимание уделяется благотворительной деятельности. Предпринимателям рекомендуется регулярно направлять часть доходов на социальные и благие цели.

По сути, благотворительность рассматривается как обязательный элемент деятельности добросовестного бизнеса.