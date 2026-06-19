Забудьте про Пхукет: во Вьетнаме появился новый курортный рай с кристальной водой

Архипелаг Вандон стремительно развивается как элитное направление с отелями мировых брендов и ценами ниже популярных курортов. Об этом пишет Турпром .

Новый центр элитного туризма

Во Вьетнаме стремительно усиливается роль архипелага Вандон, который демонстрирует рост доходов туристического сектора на 86%. Согласно опубликованным данным региональных источников, направление быстро превращается в одну из ключевых точек премиального отдыха в Азии.

Эксперты отмечают, что регион начинает конкурировать с традиционными люксовыми курортами благодаря сочетанию природы, инфраструктуры и более доступных цен.

Гостиницы мирового уровня и высокая загрузка

На территории архипелага уже работают крупные международные сети, включая пятизвездочные комплексы Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn и Angsana Quan Lạn. Сообщается, что загрузка отелей в пиковые периоды достигает примерно 85%.

Параллельно развивается морская инфраструктура, включая порт Аотиен, который способен обслуживать десятки тысяч пассажиров в сутки в высокий сезон.

Новая модель отдыха и цифровая система

Туристам предлагают не только пляжный формат отдыха, но и экологические программы, связанные с морскими фермами и локальной аквакультурой. Отдыхающим доступны активности, связанные со сбором морских деликатесов в специально выделенных зонах.

Отмечается, что регион внедрил цифровую систему управления туризмом, включая безналичную оплату и электронные сервисы, что упростило передвижение и обслуживание гостей.

Логистика и доступность направления

Добраться до Вандона можно через внутренние авиарейсы из популярных туристических центров или через столицу Вьетнама. Время в пути в среднем составляет от одного до нескольких часов в зависимости от маршрута.

Стоимость перелетов и трансфера остается относительно умеренной по сравнению с другими азиатскими курортами, что делает направление привлекательным для туристов, ориентированных на премиальный отдых с контролируемым бюджетом.