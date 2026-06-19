Инопланетяне могут уже быть рядом с Землей: ученые выделили очевидные признаки

Некоторые исследователи допускают, что в Солнечной системе могут находиться следы внеземных технологических объектов. Астроном Джозеф Лацио отмечает, что текущих наблюдательных данных недостаточно, чтобы полностью исключить такую возможность.

Согласно его выводам, отсутствие подтверждений не означает отсутствие самих объектов. Об этом сообщает издание Times of India.

Возможный сценарий внеземных миссий

Ученые проводят параллель с земными космическими аппаратами, такими как Voyager и Pioneer. Предполагается, что если другая цивилизация существовала значительно раньше, она могла отправить аналогичные зонды в сторону нашей системы.

Такие устройства могли бы оставаться незамеченными, если они малы, неактивны или находятся в труднодоступных регионах космоса.

Где могли бы находиться такие объекты

Исследователи рассматривают разные сценарии их возможного расположения. Гипотетические аппараты могли бы находиться среди астероидов, на орбитах планет, поверхности Луны или Марса, а также в удаленных областях Солнечной системы.

При этом речь не идет о крупных структурах или базах, а скорее о малых автоматических устройствах.

Сложность обнаружения

По мнению ученых, обнаружить подобные объекты крайне сложно из-за огромных масштабов Солнечной системы и ограниченности наблюдений.

Активные аппараты можно было бы выявить по тепловому излучению или радиосигналам, однако неработающие устройства практически неотличимы от обычных космических тел.

Научный интерес к теме

Интерес к подобным гипотезам усилился после открытия межзвездных объектов, включая Оумуамуа. Некоторые исследователи допускали возможное искусственное происхождение таких тел, однако большинство ученых по-прежнему склоняются к их естественной природе.