Телефон могут уже контролировать мошенники: назван неочевидный признак

О возможном взломе телефона или компьютера могут говорить быстрая разрядка батареи, замедление работы устройства, появление неизвестных приложений и подозрительная активность в аккаунтах. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как отметил заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин, насторожить должны любые нетипичные изменения в работе системы, включая самопроизвольные запуски приложений и новые уведомления.

Подозрительная активность в аккаунтах

По словам Алексея Юдина, опасными сигналами являются уведомления о входе с незнакомых устройств, смена пароля или попытки подтвердить действия, которые пользователь не совершал.

В случае банковских сервисов тревогу должны вызывать сообщения о переводах и платежах без участия владельца.

Как действуют злоумышленники

Эксперт пояснил, что вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, контактам и кодам подтверждения. Также на устройства иногда устанавливаются сторонние приложения, маскирующиеся под банковские сервисы.

Это позволяет злоумышленникам перехватывать данные и контролировать действия пользователя.

Рекомендации при подозрении на взлом

При первых признаках взлома Юдин рекомендует отключить устройство от интернета, сделать резервную копию данных и сменить пароли с безопасного устройства.

Также важно проверить активные сеансы, включить двухфакторную аутентификацию, провести антивирусную проверку и обновить систему.

Профилактика безопасности

Алексей Юдин подчеркнул, что любые изменения в работе устройства нельзя игнорировать, поскольку раннее выявление угроз снижает риск утечки данных и финансовых потерь.