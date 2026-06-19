Сингапурские ученые раскрыли роль мышц в онкозащите
NatCom: ученые нашли неожиданный способ борьбы с опухолями через мышцы
Ученые выяснили, что мышечная ткань может подавлять рост опухолей, а физическая активность восстанавливает этот механизм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).
Мышцы как фактор противоопухолевой защиты
Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре установили, что мышечная ткань играет важную роль в естественной защите организма от рака. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Ученые отметили, что с возрастом этот защитный механизм ослабевает, однако регулярная физическая активность способна частично его восстановить.
Роль микроскопических везикул
Здоровые мышцы выделяют внеклеточные везикулы — микроскопические структуры, участвующие в передаче сигналов между клетками. В их составе обнаружены молекулы, способные подавлять развитие опухолевых процессов.
С возрастом выработка таких везикул снижается, из-за чего ослабевает естественный противоопухолевый эффект.
Молекулярный механизм подавления опухолей
Ключевую роль в защите играет микроРНК miR-7a-5p, которая в большом количестве присутствует в молодых мышцах. Она подавляет активность белка TEAD1, связанного с ростом раковых клеток.
У пожилых тканей уровень этой молекулы значительно ниже, что снижает защитные свойства организма.
Влияние возраста и физической активности
Ученые установили, что снижение активности сигнального пути Notch и белка SDC2 приводит к уменьшению выработки защитных везикул.
Эксперименты на животных показали, что регулярные аэробные нагрузки у пожилых особей восстанавливают часть этих процессов, увеличивают мышечную массу и замедляют рост опухолей.
Значение результатов исследования
Полученные данные указывают на то, что поддержание мышечной активности может иметь значение не только для физической формы, но и для естественной защиты организма от онкологических процессов.