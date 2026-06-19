Сингапурские ученые раскрыли роль мышц в онкозащите

Ученые выяснили, что мышечная ткань может подавлять рост опухолей, а физическая активность восстанавливает этот механизм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Мышцы как фактор противоопухолевой защиты

Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре установили, что мышечная ткань играет важную роль в естественной защите организма от рака. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые отметили, что с возрастом этот защитный механизм ослабевает, однако регулярная физическая активность способна частично его восстановить.

Роль микроскопических везикул

Здоровые мышцы выделяют внеклеточные везикулы — микроскопические структуры, участвующие в передаче сигналов между клетками. В их составе обнаружены молекулы, способные подавлять развитие опухолевых процессов.

С возрастом выработка таких везикул снижается, из-за чего ослабевает естественный противоопухолевый эффект.

Молекулярный механизм подавления опухолей

Ключевую роль в защите играет микроРНК miR-7a-5p, которая в большом количестве присутствует в молодых мышцах. Она подавляет активность белка TEAD1, связанного с ростом раковых клеток.

У пожилых тканей уровень этой молекулы значительно ниже, что снижает защитные свойства организма.

Влияние возраста и физической активности

Ученые установили, что снижение активности сигнального пути Notch и белка SDC2 приводит к уменьшению выработки защитных везикул.

Эксперименты на животных показали, что регулярные аэробные нагрузки у пожилых особей восстанавливают часть этих процессов, увеличивают мышечную массу и замедляют рост опухолей.

Значение результатов исследования

Полученные данные указывают на то, что поддержание мышечной активности может иметь значение не только для физической формы, но и для естественной защиты организма от онкологических процессов.