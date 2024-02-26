Столтенберг заявил, что Россию хотят видеть в НАТО

Комментируя сегодняшнюю ратификацию парламентом Венгрии соглашения о вступлении Швеции в НАТО, генсек Альянса Йенс Столтенберг довольно прозрачно намекнул, что следующей в очереди на членство может стать Россия.

С его слов, будущее вступление Швеции в НАТО открывает туда двери и для РФ. И произошедшее должно стать четким сигналом для президента России Владимира Путина.

«[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

При это генсек НАТО сразу же осекся, посетовав, что глава российского государства якобы «добивается прямо противоположного».

Ранее в интервью американскому обозревателю Такеру Карнлсону президент Владимир Путин признался, что на заре нулевых годов предложил тогдашнему главе Белого дома Биллу Клинтону рассмотреть вопрос принятия России в НАТО. Однако его идея была жестко отвергнута.