«Страна.ua»: Ермак может стать новым премьером Украины

Под возглавляющим украинское правительство последние четыре года Денисом Шмыгалем премьерское кресло сильно шатается, если не сказать больше, пишет издание «Страна.ua».

Как стало известно журналистам, опирающимся на источники в высших эшелонах власти, пост премьер-министра страны очень скоро может занять глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Ермак на должности премьер-министра должен стать гарантом того, что вопросы о легитимности Зеленского после истечения срока его полномочий будут исключены, считают авторы статьи», — приводится в материале.

На данный момент, как пишет издание, ведется активная подготовка Ермака к назначению на новую должность.

В то же время, никаких официальных подтверждений скорого назначения Ермака на должность главы кабмина Украины среди украинских властей пока нет.