«Страна.ua»: Ермак может стать новым премьером Украины
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Под возглавляющим украинское правительство последние четыре года Денисом Шмыгалем премьерское кресло сильно шатается, если не сказать больше, пишет издание «Страна.ua».
Как стало известно журналистам, опирающимся на источники в высших эшелонах власти, пост премьер-министра страны очень скоро может занять глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Ермак на должности премьер-министра должен стать гарантом того, что вопросы о легитимности Зеленского после истечения срока его полномочий будут исключены, считают авторы статьи», — приводится в материале.
На данный момент, как пишет издание, ведется активная подготовка Ермака к назначению на новую должность.
В то же время, никаких официальных подтверждений скорого назначения Ермака на должность главы кабмина Украины среди украинских властей пока нет.