Странное совпадение: учения Секретной службы начались одновременно с саммитом на Аляске

По информации Hill, пока Трамп ведет переговоры с Путиным на Аляске, Секретная служба Соединенных Штатов организует учения в районе Белого дома.

Как сообщило издание, служба безопасности заранее уведомила жителей окрестностей о том, что во время учений из резиденции президента могут доноситься «звуки, имитирующие стрельбу». Также было объявлено о временном закрытии некоторых пешеходных зон на территории комплекса.

Ранее сообщалось, что Белый дом выложил новый снимок Путина и Трампа, назвав встречу исторической.