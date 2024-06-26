Страны БРИКС отказались принимать в объединение новые государства

Страны-члены БРИКС принято решения «взять паузу» в вопросе возможного в будущем приема новых участников в эту влиятельную международную организацию. Об этом в Минске во вторник, 25 июня, с главой Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва и дальше будет всецело будет продвигать в БРИКС как Белоруссию, так и ряд других стран, являющихся единомышленниками России.

«Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — приводит слова Лаврова сайт МИД РФ.

В продолжение темы министр добавил, что БРИКС в настоящее время активно разрабатывает так называемую систему категорий стран-партнеров. Именно через призму этой ступени будут рассматриваться все заявки на вступление в организацию, заключил Лавров.

Напомним, сейчас в состав БРИКС входят следующие страны: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и ЮАР.