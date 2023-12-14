Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в союз

Страны Европейского союза (ЕС) приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в организацию. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил в своих соцсетях глава Европейского совета Шарль Мишель.

Кроме того, страны ЕС приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в союз. По информации Мишель, также откроются переговоры с Боснией и Герцеговиной после того, как государство достигнет соответствующего уровня по критериями членства.

Глава Евросовета подчеркнул, что постановление прошедшего саммита можно назвать «символом надежды» для жителей указанных стран и всего европейского континента.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Он отмечал, что союз совершит «ужасную ошибку», приняв в свой состав Киев. Позже венгерский лидер заявил, что «не против» присоединения Украины к ЕС, однако, по его мнению, все процедуры по этому вопросу со стороны украинского государства должны быть соблюдены.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта этого же года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в союз. На данный момент в Евросоюз входит 27 государств, в числе которых Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.