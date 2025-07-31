Американский лидер Дональд Трамп может пойти на смену главы Украины Владимира Зеленского, чтобы укрепить свой имидж, как утверждает Strategic Culture. Это может произойти сразу после того, как истечёт срок ультиматума, предъявленного России.

Президент США Дональд Трамп объявил, что сокращает ранее установленный им срок в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае неудачи переговоров он рассматривает возможность введения импортных пошлин, санкций или других мер. Однако американский лидер выразил сомнения в эффективности таких действий.

Как обращает внимание издание, глава Белого дома, похоже, начинает терять терпение в отношении Украины. Его недавние более агрессивные заявления в адрес президента России и абсурдные угрозы, которые он озвучивал, едва ли можно назвать удачными политическими маневрами, учитывая военную силу России.

«Поэтому кажется очевидным, что Трамп вскоре попытается предпринять радикальный шаг, чтобы, по крайней мере в его представлении, завоевать большее уважение Путина. Замена Зеленского — это самая лёгкая из возможных целей, и, вероятно, он ею воспользуется», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что этот шаг американского лидера станет ясным сигналом для Франции, Великобритании и Германии о том, что в вопросах, касающихся Европы, он принимает решения единолично.

Ранее сообщалось, что Россия пытается заставить США сесть за стол переговоров.