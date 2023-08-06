Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Истребители Су-34 группировки российских войск «Юг» ударили по пунктам дислокации 2-ух бригад ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев изданию РИА Новости .

Он сообщил, что отечественная авиация поразила два пункта боевиков возле Серебрянки и Ивановского. Астафьев уточнил, что для этих ударов авиация пользовалась боеприпасами УМПК-500.

УМПК-500 – это модуль, который устанавливается на свободнопадающие бомбы, превращая их в управляемые. В модули встроены крыло и рули с системой управления, позволяющей наводить снаряд на цель в авто-режиме. Этой технологией российские бойцы пользуются, чтобы сделать из бомбы ФАБ-500 высокоточный снаряд.

В рамках спецоперации, УМПК-500 используется на отечественных Су-34.

Астафьев также сообщил, что российские Су-25 разгромили противника в еще 4-х направлениях, а именно: Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском.

Он сообщил, что российской артиллерией был уничтожен склад боеприпасов и огневые позиции противника, возле Спорного и Белогоровки. Было также уничтожено 3 вражеских миномета, противотанковая пушка и вражеская гаубица в разных районах.

Экипаж системы «Солнцепек» поразил опорный пункт 110-й бригады противника в Красногоровке, заключил он.