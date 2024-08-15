Суд арестовал американца Татера по делу о применении насилия к полицейскому

Мещанский районный суд Москвы отправил под арест гражданина США Джозефа Татера, которого накануне обвинили в применении насилия к представителю власти, сообщило РИА Новости.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Под арестом американец будет находиться до 14 октября 2024 года. Сообщается, что суд также отклонил ходатайство защиты Татера об избрании меры пресечения.

По данным следствия, Татер устроил погром в одном из московских отелей. Из-за агрессивного поведения гражданина США сотрудники отеля вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то попросили Татера предъявить документы. Мужчина отказался это делать и ударил женщину-полицейского.

Позже Татера арестовали на 15 суток. Его признали виновным в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд вынес решение в отношении гражданки России и США Ксении Карелиной, обвиняемой в государственной измене. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.