Суд отправил в колонию гражданку США и России Карелину за госизмену

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку США и России Ксению Карелину, обвиненную в госизмене, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

32-летняя жительница Лос-Анджелеса с двойным гражданством перечисляла средства на покупку снаряжения для украинской армии. В феврале она была задержана сотрудниками ФСБ России.

Свою вину Карелина признала. Также ей назначен штраф в 300 тыс. рублей.

Ранее суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам разорившегося Межтопэнергобанка Игорю Грабову и Елене Литвиновой, которых обвинили в хищении почти 5 млрд рублей.