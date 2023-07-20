Суд Франции признал уклонистов от армии РФ имеющими право на получение статуса беженца

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать граждан России, которые уклоняются от службы в армии страны, имеющими право на получение статуса беженца. Об этом в четверг, 20 июля, говорится в коммюнике на сайте суда.

«Национальный суд по вопросам права на убежище постановил, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации, <...> а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами, могут получить статус беженца», – говорится в заявлении ведомства.

20 июля стало известно, что Франция отказала россиянину в получении статуса беженца из-за повестки в военкомат. Такое решение в отношении 28-летнего Магомедрасула Юсупова принял тот же CNDA.

По информации РИА Новости, Юсупов покинул Россию еще в апреле 2019 года. Тогда он заявил, что отъезд связан с насилием со стороны отца. Россиянин дважды получал повестку в военкомат, когда началась частичная мобилизация. На этом основании он обратился к властям Франции с просьбой предоставить ему временное убежище.

Уклонение от призыва на военную служба в России при отсутствии законных оснований наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы гражданина. Также граждане рискуют лишиться свободы сроком на два года.

О начале частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.