Журналисты Sputnik Азербайджан попали в базу «Миротворца» после задержания в Баку — их обвиняют в пропаганде войны. Об этом пишет ТАСС.

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов 1 июля были добавлены в список сайта «Миротворец» — украинского интернет-ресурса, известного публикацией персональных данных. Причиной стали обвинения в якобы участии в информационной поддержке военных действий.

Информация о внесении журналистов появилась спустя сутки после их задержания в Баку. По версии украинской стороны, Картавых и Белоусов якобы способствовали распространению контента, подрывающего национальную безопасность Украины. Основания и формальные критерии для таких утверждений не раскрываются.

«Миротворец» регулярно публикует данные о людях, которых администраторы считают враждебными интересам страны. В числе внесенных ранее — не только политики и военные, но и журналисты, писатели, актеры, иностранные граждане и даже дети.

Ранее появились подробности задержания семи сотрудников офиса Sputnik.