Суд в ДНР приговорил боевика «Азова»* к 25 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил военнослужащего националистического полка «Азов»* Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя, сообщили РИА Новости в четверг, 10 августа.

Килюшик обвинен по делу об убийстве мирного жителя Мариуполя. По версии следствия, в апреле 2022 года он, командуя отделением нацбата, задержал вместе с сослуживцами мирного жителя. Впоследствии по приказу командира мужчина был расстрелян из пистолетного пулемета.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Килюшику Анатолию Васильевичу окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – огласил решение судья.

Килюшика осудили по ч. 1 ст. 365 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», а также по п.п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти».

Тело мужчины обнаружили местные жители. Они рассказали, что у погибшего были завязаны глаза и связаны руки за спиной. По информации жителей, мужчина занимался передачей гуманитарной помощи нуждающимся.

Во время следственного процесса Килюшик свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Когда судья огласил приговор, Килюшик заявил, что согласен с его решением, поскольку оно заслуженное. Он признался, что, если бы была возможность, он не стал бы совершать то, что совершил в апреле. Килюшик посоветовал украинским военнослужащими оставаться людьми.

2 августа 2022 года Верховный суд РФ признал украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией. Радикально настроенные бойцы этого подразделения регулярно совершали преступления против жителей ДНР и ЛНР.

В декабре 2022 года за военные преступление в Донецке осудили порядка 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов».

* Террористическая организация, запрещенная в России.