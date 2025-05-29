Суд в США признал подписание Трампом одного из своих указов превышением полномочий

Федеральный суд Соединенных Штатов Америки постановил отменить таможенные сборы, которые были введены указом президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters.

По информации, предоставленной агентством, действия главы Соединенных Штатов были расценены судом как превышение президентских полномочий.

«Федеральный суд заблокировал вступление в силу тарифов президента Трампа. Суд постановил, что президент превысил свои полномочия, введя универсальные налоги на импорт из стран, которые продают Соединенным Штатам больше, чем покупают», — передает агентство.

Напомним, после того как президент США Дональд Трамп ввел своим указом новые торговые пошлины, это сильно повлияло на мировую экономику, вызвав резкие колебания на финансовых рынках. В результате международные инвесторы начали пересматривать свои инвестиционные стратегии, что привело к росту цен на золото.