Суд вынес приговор чтецам оскорбительных стихотворений о Донбассе

Тверской суд Москвы вынес приговор гражданам России Егору Штовбе и Артему Камардину, которые читали оскорбительные стихи о Донбассе и российской армии в Москве у памятника Владимиру Маяковскому. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили РИА Новости в суде.

«Суд приговорил Камардина к 7 годам, Штовбу к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима», – сообщили в суде.

Государственный обвинитель в ходе прений сторон просил назначить обвиняемым 6 и 8 лет колонии.

Камардину и Штовбе вменяют обвинения по ч. 3 ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» и ч. 2 ст. 282 «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия» УК России.

В сентябре 2023 года несколько человек устроили незаконную акцию протеса у памятника Маяковскому в Москве. Ее участники, среди которых были Камардин и Штовба, читали стихи, которые оскорбляли ополченцев ДНР и ЛНР, а также оскорбляли российских военных. После задержания москвичи извинились. Следственный комитет завел на них уголовное дело об экстремизме.

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