Супруга Десантиса выложила сторис с Зеленским в виде мусорной корзины

Супруга губернатора Флориды Рона Десантиса Кейси выложила в соцсетях сторис, в котором высмеивает попрошайничество Владимира Зеленского.

На видео президент Украины изображен с раскрытым ртом в виде иконки «Корзина» на мониторе компьютера.

Под бодрую музыку в рот Зеленскому улетают все папки и файлы с монитора — вооружение, солдаты, бюджеты стран Европы и США.

Губернатор Флориды считается вторым по популярности республиканским политиком США. Он начал участвовать в президентских выборах, но после праймериз в Айове снялся с гонки.