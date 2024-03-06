Супруга Зеленского отказалась принимать участие в выступлении Байдена в американском Конгрессе

Жена украинского президента Елена не будет присутствовать на зачтении американским национальным лидером речи «О положении в стране». Такое решение было принято по нескольким причинам. Такие данные появились у газеты The Washington Post.

Один из источников журналистов сообщил, что это связано с тем, что на чтении речи будет присутствовать Юлия Навальная, жена Алексея Навального*. Эту личность не жалуют на Украине, это связано с его высказываниями по поводу принадлежности Крыма.

«Возможное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев», - указал этот источник.

Вдобавок, украинские власти решили несколько дистанцироваться от Байдена. Они захотели, чтобы их не связывали слишком тесно с нынешним главой Белого дома. В свою очередь, сотрудник Белого дома заявил, что Елена Зеленская отклонила приглашение по причине неувязок в своем расписании.

Ранее социологи опубликовали результаты исследования. По их данным, почти 60% граждан Украины отрицательно оценивают работу офиса своего президента. Кабинетом министров недовольно еще больше украинцев, негативно его деятельность оценило 73,7% респондентов.

*был включен в РФ в список террористов и экстремистов