Согласно подведенным итогам, в течение последних пяти лет 58,3% жителей Украины негативно относятся к работе офиса Зеленского и лишь 27,6% — положительно. Больше всего претензий у людей к функционированию Верховной рады (77,1%), а также судов (68,4%). Еще 48,3% из опрошенных придерживаются мнения, что работа Зеленского малоэффективна, либо вовсе неэффективна. Самое большое непонимание у украинцев вызывает деятельность кабинета министров, которой неудовлетворены 73,7% граждан. Лишь 16,8% граждан положительно оценивают деятельность народных избранников. Всего с 22 февраля по 1 марта были опрошены 3 тысячи жителей Украины старше 18 лет.



Напомним, что ранее стало известно о том, что в течение суток российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 25 ВСушников, а также три автомобиля неприятеля.