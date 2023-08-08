Свергнутый премьер Нигера Махамаду высказался об обстановке в стране

Экс-премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был смещен с должности в результате военного мятежа, прокомментировал американской газете The New York Times обстановку в стране.

Он заявил, что ситуацию еще можно исправить, а свергнутый президент Мохамед Базум официально не слагал свои полномочия.

«Президент не ушел в отставку. Хунта некрепко держит госструктуры Нигера и конституционный порядок. Госструктуры еще можно восстановить», – сказал Махамаду.

Он подчеркнул, что время перед саммитом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) дает надежду на положительный исход ситуации. Сам Махамаду сейчас находится в Париже.

26 июля 2023 года солдаты Национальной гвардии Нигера заблокировали в президентском дворце главу государства Базума, не желая выпускать его. Причиной таких действий, по информации СМИ, стало намерение Базума отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.

Позже мятежники выступили в эфире национального телевидения, где заявили об отстранении от власти Базума, а также закрытии границ и введении комендантского часа. Позже Нигер восстановил воздушное сообщение с Алжиром, Мали и Буркина-Фасо.

На данный момент мятежники назначили на должность премьера экономиста и экс-министра финансов Нигера Али Махамана Ламина Зейна.

Ранее представители ЭКОВАС сообщили о намерении вмешаться в ситуацию в Нигере, если президента Базума на восстановят в должности в течение недели. Этого не произошло, но ЭКОВАС отложил введение военных в страну.