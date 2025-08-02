Свержение Зеленского: чей ставленник возглавит Украину?

В ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста, а его место может занять Валерий Залужный, который несколько лет возглавлял ВСУ, или Рустем Умеров, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле. Такое мнение на YouTube-канале озвучил озвучил американский политолог, специалист по постсоветскому пространству Гилберт Доктороу.

За первого кандидата отметил он, выступит Великобритания, а второго поддержат США.

По мнению эксперта, Умеров мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реальных условиях, отвечающих требованиям российской стороны.

Еще один аргумент для Вашингтона в пользу Умерова — наличие у него связей в США, наработанных за время его проживания стране.

Ранее Зеленский предложил России перейти к переговорам на уровне лидеров.