Сын Кадырова получил юбилейную медаль ОМОНа «Ахмат-Крепость»

В Грозном состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования ОМОН «Ахмат-Крепость». В рамках праздничного построения секретарю Совета безопасности Чечни Адаму Кадырову вручили юбилейную медаль. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Церемония награждения прошла с участием высоких должностных лиц. Абдул-Керим Кадыров вручил памятные медали Адаму Кадырову, Абузайду Висмурадову, Шарипу Делимханову и Аслану Ирасханову.

Также были отмечены бойцы подразделения, получившие почетные грамоты, медали и знаки «За отличие в службе» II степени и «Участник боевых действий».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал награды своего сына, подчеркнув, что Адам не имеет незаслуженных наград. По его словам, все полученные им награды являются признанием конкретных достижений и заслуг.