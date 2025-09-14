Глава Чечни ответил на критику о наградах сына

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о наградах, полученных его сыном Адамом. В интервью РИА Новости он подчеркнул , что у его сына нет ни одного незаслуженного звания.

По его словам, весь его опыт и знания Адам получил благодаря взрослению рядом с главой региона и соответствующему воспитанию.

«Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что требования к Адаму как к сыну руководителя субъекта федерации значительно выше, чем к другим. Глава Чечни также вспомнил свой путь в политике.

По словам Кадыров, когда президент РФ Владимир Путин назначил его первым вице-премьером правительства республики, он также был совсем молодым. Руководитель региона подчеркнул, что не имеет никаких претензий к своему сыну.

18-летний Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чечни и возглавляет Службу безопасности руководителя региона. В октябре 2023 года он был удостоен звания Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года получил орден Кадырова — высшую региональную награду.

Среди других значимых наград сына главы республики — орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». Он также был награжден орденами «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Из Республики Татарстан Адам получил орден «Дуслык» (Дружба).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение дочери Айшат завершить политическую карьеру.