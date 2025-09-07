Сырский обозначил самый тяжелый участок фронта для ВСУ

Покровское направление считается самым сложным для украинских военных из-за массированного наступления российских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Главком ВСУ Сырский заявил, что самое тяжелое направление для украинских войск сейчас – покровское, также известное как красноармейское. По его словам, российская армия сконцентрировала там крупную наступательную группировку и пытается прорвать оборону.

Сырский отметил, что за последнюю неделю украинские солдаты отразили около 350 российских атак. Несмотря на интенсивные бои, ВСУ удается удерживать позиции и даже проводить успешные контратаки на этом и добропольском направлениях, добавил Сырский.

Ранее командование полка ВСУ ликвидировало своих бойцов при попытке бегства.