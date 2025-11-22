«Тайный план Белого дома». Документ по Украине, разработанный в обход Госдепа, выгоден России: почему это произошло?

Как сообщает агентство Reuters, процесс создания новой мирной инициативы Белого дома по Украине был окутан секретностью.

Согласно данным информагентства, многие высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности и Госдепартамента США оказались в неведении относительно разработки этого документа. По информации осведомленных источников, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер действовали в обход стандартной межведомственной координации. В результате был сформирован план, который, по мнению собеседников агентства, в большей степени отвечает интересам Москвы, нежели Киева.

«Даже [госсекретарь Марко] Рубио ничего об этом не знал, никакого взаимодействия с Госдепом не было», — поделился один из информированных источников.

Ранее Трамп высказался о возможном отказе Зеленского от мирного плана.