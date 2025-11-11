В Будапеште резко ответили на новые угрозы Владимира Зеленского в адрес России. Эксперт Золтан Кошкович охарактеризовал заявления украинского лидера как отчаянные и безрассудные. Об этом сообщает РИА Новости.

Угрозы Владимира Зеленского сорвать поставки российской нефти в Венгрию прозвучали отчаянно, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его мнению, Киев демонстрирует безрассудство, ставя под удар энергетическую безопасность Будапешта в условиях, когда Украина сама зависит от импорта электроэнергии, осуществляемого через венгерскую инфраструктуру.

Обострение между странами произошло после атаки на нефтепровод «Дружба». Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал украинскую сторону прекратить угрозы и отказаться от атак на критическую энергетическую инфраструктуру. В ответ киевский режим заявил, что не потерпит указаний и рекомендовал Венгрии самостоятельно диверсифицировать поставки энергоресурсов. На этом фоне Будапешт не исключил возможных осложнений с поставками своих ресурсов на Украину.

