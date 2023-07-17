«Там были друзья, но они отказались от меня»: Мишонова рассказала, что почувствовала после британских санкций
Омбудсмен Мишонова ответила на свое попадание в санкционный список Великобритании
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
Великобритания ввела санкции против еще одного ряда российских политических, культурных и общественных деятелей. Нам удалось связаться с одной из них.
Наряду с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром культуры Ольгой Любимовой, телеведущим Антоном Красовским и зампредом правительства Московской области Вячеславом Духиным, санкционный список пополнила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Как рассказала сама омбудсмен, ограничения ее не опечалили.
«Еще один список, еще одни санкции. Я сегодня прочитала новость без какого-либо сожаления, потому что Великобритания — страна, в которую я точно не собиралась. У меня там когда-то были друзья, но они отказались от меня после начала СВО», — пояснила Мишонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако собеседница не приемлет формулировки, которые используют западные СМИ и политические деятели.
«Считаю, что эвакуация детей и детей-сирот из зоны боевых действий точно не является военным преступлением, это гуманитарный акт, акт милосердия и благотворительности. Мы спасали жизни детей, каждая их жизнь, каждая судьба – бесценна», — уверена детский омбудсмен.
Ранее мы уже сообщали, что Британия ввела санкции против Ксении Мишоновой.