«Там были друзья, но они отказались от меня»: Мишонова рассказала, что почувствовала после британских санкций

«Еще один список, еще одни санкции. Я сегодня прочитала новость без какого-либо сожаления, потому что Великобритания — страна, в которую я точно не собиралась. У меня там когда-то были друзья, но они отказались от меня после начала СВО», — пояснила Мишонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».