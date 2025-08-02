«Там уже будет видно»: Трамп высказался о встрече с Путиным

Президент США Дональда Трамп прокомментировал возможные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, до истечения 10-дневного ультиматума.

Хозяин Белого дома заявил, что запланированы встречи.

В ближайшие дни в Россию прибудет специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф, сообщил Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом, глава государства прокомментировал информацию о том, что Уиткофф намерен посетить Израиль 1 августа.

Ранее Трамп заявил, что США нет дела до торговых связей между Россией и Индией.

"Посмотрим, как всё будет. У нас запланированы встречи, и там уже будет видно", - сказал американский лидер.

В ближайшие дни в Россию прибудет специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф, сообщил Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом, глава государства прокомментировал информацию о том, что Уиткофф намерен посетить Израиль 1 августа.

Ранее Трамп заявил, что США нет дела до торговых связей между Россией и Индией.