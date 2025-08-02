«Там уже будет видно»: Трамп высказался о встрече с Путиным
Трамп оценил возможность переговоров с Путиным в ближайшее время
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Президент США Дональда Трамп прокомментировал возможные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, до истечения 10-дневного ультиматума.
Хозяин Белого дома заявил, что запланированы встречи.
В ближайшие дни в Россию прибудет специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф, сообщил Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом, глава государства прокомментировал информацию о том, что Уиткофф намерен посетить Израиль 1 августа.
Ранее Трамп заявил, что США нет дела до торговых связей между Россией и Индией.
"Посмотрим, как всё будет. У нас запланированы встречи, и там уже будет видно", - сказал американский лидер.
В ближайшие дни в Россию прибудет специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф, сообщил Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме. Таким образом, глава государства прокомментировал информацию о том, что Уиткофф намерен посетить Израиль 1 августа.
Ранее Трамп заявил, что США нет дела до торговых связей между Россией и Индией.