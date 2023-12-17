Немецкая таможня опубликовала заявление с предупреждением о том, что рождественские подарки, которые пересылаются из России, будут конфискованы. Сообщение размещено на официальной сайте ведомства.

«Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика», – говорится в сообщении.

Также в таможенной службе ФРГ отметили, что никакие исключения для посылок из РФ не предусмотрены, поэтому они могут быть арестованы.

В сентябре 2023 года Европейская комиссия опубликовала разъяснения, согласно которым санкции против России распространяются на личные автомобильные средства, имеющие российские номера. Из текста документа также следует, что под запрет также попадают такие товары как телефоны, ноутбуки, одежда и средства гигиены.

В Еврокомиссии отмечали, что страны Европейского союза (ЕС) должны руководствоваться «здравым смыслом» и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые не относятся к предметам роскоши.

С 2022 года США и страны ЕС ввели беспрецедентные санкции в отношении России из-за начала специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин, комментируя такие шаги западных государств, отметил, что Россия справится со всем давлением, а экономика страны выдержит.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые стали впоследствии частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.