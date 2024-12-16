ТАСС: посол РФ остается в Дамаске

Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов продолжает свою работу в Дамаске, несмотря на текущие осложнения в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России.

Из-за недавних событий в Сирии Департамент ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел (МИД) РФ сообщил о частичной эвакуации сотрудников российских загранпредставительств из столицы Сирии.

Наступление сирийской оппозиции в 2024 году является частью гражданской война в Сирии. Оппозиционные силы, возглавляемые Сирийской национальной армией и отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам»*, начали продвижение на юг страны 27 ноября в ответ на увеличившиеся обстрелы, осуществляемые правительственными войсками в западной части провинции Алеппо.

29 ноября южные сирийские оппозиционные формирования начали наступление на провинции Даръа и Эс-Сувейда, расположенные вдоль границы с Иорданией.

1 декабря оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА), действующая на севере Сирии, запустила операцию «Заря Свободы» и начала атаку на позиции местных курдских сил (YPG), контролировавших город Телль-Рифъат.

6 декабря к боевым действиям против войск Асада присоединилась проамериканская Армия свободной Сирии, которая начала наступление на позиции, оставленные правительственными силами.

В ночь на 8 декабря Дамаск пал, вооруженные силы Сирийской арабской республики объявили о капитуляции. Президент Башар Асад покинул Сирию.

Ранее сообщалось, что Турция опровергла свое участие в свержении режима Асада в Сирии.

*запрещенная террористическая организация в РФ.