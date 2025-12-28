«Телефонный разговор на вес золота». Что обсуждали Зеленский и лидеры Запада?

Как заявил польский лидер, центральной темой переговоров и последующего обсуждения стали будущие гарантии безопасности для Украины.

В ходе беседы с прессой Туск сообщил, что среди участников диалога, включая представителей скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО, царит консенсус: Киеву необходимы конкретные и долгосрочные механизмы защиты. Польский премьер добавил, что обеспечение такой безопасности для Украины напрямую способствует усилению обороноспособности и самой Польши. Детальная проработка этого вопроса будет продолжена после предстоящей встречи президентов Украины и Соединённых Штатов.

Также Туск передал, что в ходе общения Владимир Зеленский выразил благодарность международным партнёрам за их последовательную поддержку в противодействии агрессии. Премьер-министр отдельно отметил, что для достижения успеха критически важна сильная и слаженная позиция как на передовой, так и в дипломатической сфере.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал Зеленскому предупреждение перед их встречей в воскресенье.