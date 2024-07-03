Действительной причиной отказа в приеме Украины в Северо-Атлантический военный альянс является очень высокий уровень коррупции. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на мнение некоего высокопоставленного чиновника из США.

По мнению источника, Киев ждет в июле очередной отказ в приеме в блок. На саммите в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, будет подписано специальное коммюнике по этому поводу.

«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», - указал источник сведений журналистов.

В то же время украинское правительство поблагодарят и отметят, что за истекшие два года оно заметно продвинулось на пути к искоренению коррупции. Ему предложат продолжить те реформы, которые претворяются в жизнь в данный момент.

Ранее генеральный секретарь НАТО Столтенберг назвал страну, которая провоцирует начало крупной войны в Европе. По его мнению, это делает Китай, который сотрудничает с Россией и вооружает ее.