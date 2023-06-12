Ведущий Моррис сообщил о нанесении Путиным нанес мощного удара по мировому главенству США
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По словам американского ведущего Клейтона Морриса, российский лидер Владимир Путин при содействии союзников нанес мощный удар по политике и мировому главенству Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что если нашу планету считать шахматной доской, то нашей страной и КНР поставлен шах.
Эксперт пояснил, что влияние Москвы и Пекина на Ближнем Востоке демонстрирует постоянное усиление на фоне падающего влияния Вашингтона и провальной политики изоляции Вашингтона в данном регионе.
Моррис добавил, что Поднебесная хочет разместить военную базу на Кубе рядом со Штатами, а финансовые инициативы нашей страны и стран БРИКС дестабилизируют господство американской валюты.