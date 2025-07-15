Сенатор из США Линдси Грэм дал президенту России Владимиру Путину неожиданный совет, как узнать, что произойдет на 51-й день, когда истечет срок, установленный сегодня, во вторник, 15 июля, президентом США Дональдом Трампом для окончания украинского конфликта.

Сразу после заявления Трампа глава МИД России Сергей Лавров попросил пояснить, что означает такой 50-дневный срок и что будет после его окончания.

Американский политик-русофоб, ожидаемо, ничего более умного не придумал, как съязвить в сторону верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — написал Грэм* в сети Х.

Сенатор из США также выразил удовлетворение по поводу слов президента Трампа о том, что через НАТО на Украину будет поставляться вооружение. Кроме того, если боевые действия не завершатся в течение 50 дней, то страны, закупающие нефть у России, столкнутся с пошлинами размером до 100%.

Он также рекомендовал государствам, которые приобретают дешевую российскую нефть, тем самым поддерживая Россию и президента Владимира Путина, довериться Трампу.

* — физлицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов